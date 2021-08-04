تحتفل اليوم بـ عيد ميلادها الـ40.. الزبادى سر رشاقة ميجان ماركل

جدة - نرمين السيد - واستحوذت ميجان ماركل، على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، منذ دخولها العائلة المالكة البريطانية، ولعل أبرز ما شغل بال وسائل الإعلام هو سر جمال بشرتها ورشاقة جسمها.

وشرحت أخصائية التغذية الخاصة بميجان ماركل كيف يمكن أن يكون الزبادى هو المفتاح للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.

قبل زفافها على الأمير هارى، لجأت ماركل إلى أخصائية التغذية، جابرييلا بيكوك لمساعدتها على إنقاص بعض الوزن، وقالت بيكوك إن منتجات الألبان تساعد على إنقاص الوزن عن طريق خداع الجسم لخفض الأنسولين وارتفاع السكر فى الدم، ودائما ما تنصح بيكوك عملائها بتناول بعض معالق الزبادى قبل الوجبة.

وأوضحت بيكوك أنه من خلال بدء الوجبة بالبروتين بدلا من الكربوهيدرات، يقلل من ارتفاع الأنسولين وسكر الدم الناتج عن إطلاق الكربوهيدرات فى مجرى الدم.

ووفقا لموقع "Healthline" الطبى، لن يساعد تقليل الأنسولين فى الجسم على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

كما أوضحت بيكوك أيضا أنها تخبر عملائها، بما فيهم الأميرة يوجينى، أميرة يورك وابنة خال الأمير هارى، بتناول 5 وجبات فى اليوم، لأنه عند تناول الطعام على مراحل، يحصل الجسم على إمدادات ثابتة من السكر فى الدم، كما يمكن أن يساعد أيضا على منع الإفراط فى تناول الطعام.