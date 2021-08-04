جدة - نرمين السيد - واستحوذت ميجان ماركل، على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، منذ دخولها العائلة المالكة البريطانية، ولعل أبرز ما شغل بال وسائل الإعلام هو سر جمال بشرتها ورشاقة جسمها.
وشرحت أخصائية التغذية الخاصة بميجان ماركل كيف يمكن أن يكون الزبادى هو المفتاح للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية.
قبل زفافها على الأمير هارى، لجأت ماركل إلى أخصائية التغذية، جابرييلا بيكوك لمساعدتها على إنقاص بعض الوزن، وقالت بيكوك إن منتجات الألبان تساعد على إنقاص الوزن عن طريق خداع الجسم لخفض الأنسولين وارتفاع السكر فى الدم، ودائما ما تنصح بيكوك عملائها بتناول بعض معالق الزبادى قبل الوجبة.
وأوضحت بيكوك أنه من خلال بدء الوجبة بالبروتين بدلا من الكربوهيدرات، يقلل من ارتفاع الأنسولين وسكر الدم الناتج عن إطلاق الكربوهيدرات فى مجرى الدم.
ووفقا لموقع "Healthline" الطبى، لن يساعد تقليل الأنسولين فى الجسم على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.
كما أوضحت بيكوك أيضا أنها تخبر عملائها، بما فيهم الأميرة يوجينى، أميرة يورك وابنة خال الأمير هارى، بتناول 5 وجبات فى اليوم، لأنه عند تناول الطعام على مراحل، يحصل الجسم على إمدادات ثابتة من السكر فى الدم، كما يمكن أن يساعد أيضا على منع الإفراط فى تناول الطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحتفل اليوم بـ عيد ميلادها الـ40.. الزبادى سر رشاقة ميجان ماركل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.