جدة - نرمين السيد - وإليك طريقة عمل كيكة الشطرنج اللذيذة، والتى من الممكن أن يتم تقديمها على وجبة الإفطار إلى جانب كوب من اللبن.
طريقة عمل كيكة الشطرنج
المقادير:
3 كوب من الدقيق.
5 بيضات.
كوب من الزيت.
2 كوب من السكر الناعم.
كوب من الحليب.
3 ملاعق من الكاكاو.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
صوص شيكولاتة.
طريقة التحضير:
- فى وعاء يتم وضع السكر والفانيليا والبيض، ويتم خفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائى حتى نحصل على قوام كثيف.
- نضيف الحليب والدقيق مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.
- يتم تقسيم عجينة الكيك إلى قسمين ويضاف إلى إحداهما الكاكاو.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق، ويصب قسمين العجينة بها بالتدريج.
- نضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.
- تقطع وترص فى طبق التقديم، ويصب عليها صوص الشوكولاتة وتقدم بالهناء والشفاء.
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