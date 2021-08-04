جدة - نرمين السيد - وإليك طريقة عمل كيكة الشطرنج اللذيذة، والتى من الممكن أن يتم تقديمها على وجبة الإفطار إلى جانب كوب من اللبن.

طريقة عمل كيكة الشطرنج



المقادير:

3 كوب من الدقيق.

5 بيضات.

كوب من الزيت.

2 كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب.

3 ملاعق من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

صوص شيكولاتة.

طريقة التحضير:

- فى وعاء يتم وضع السكر والفانيليا والبيض، ويتم خفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائى حتى نحصل على قوام كثيف.

- نضيف الحليب والدقيق مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس.

- يتم تقسيم عجينة الكيك إلى قسمين ويضاف إلى إحداهما الكاكاو.

- نحضر صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق، ويصب قسمين العجينة بها بالتدريج.

- نضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج.

- تقطع وترص فى طبق التقديم، ويصب عليها صوص الشوكولاتة وتقدم بالهناء والشفاء.