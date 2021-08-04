سامسونج تستعد لطرح هاتف المطور «Galaxy A52s»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات بعض مواصفات هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A52s"، حيث يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+. وتحتوى شاشته الأمامية على نوتش مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل للتصوير السيلفى، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى. ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى تبلغ سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. ويأتى الهاتف مزودا بـ 4 ألوان لأبيض والأسود والأخضر النعناعى والبنفسجى الفاتح، وبسعر يبلغ 515 دولار أى ما يزيد عن 8 آلاف جنيه.

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