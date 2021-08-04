ابتكار إيطالى.. يخت من ألياف الكربون و350 مليون دولار للتنفيذ

جدة - نرمين السيد - ويبلغ طول السفينة الجديدة 100 متر، وتعتمد على ألياف الكربون الجافة، ما يجعلها أخف بنسبة 50% مقارنة باليخوت الأخرى المماثلة فى الحجم والمصنوعة من الألومنيوم أو الحديد أو الفولاذ، وفقا لموقع "سى إن إن عربية".

وأشار الفريق المصمم لليخت إلى طريقة تشغيله وهو نظام الدفع الهجين، وهو يتألف من محركات ديزل مزدوجة ونظام نفاث مائى إلكترونى مركزى، والذى سينتج عنه انبعاثات أقل وسرعة قصوى تقدر بـ30 عقدة.

ويتسع تصميم اليخت لما يصل إلى 20 ضيفًا، إضافة إلى 20 من أفراد الطاقم، ويضم يخت Saturnia خمسة طوابق مختلفة.

ولم يتم بناء اليخت حتى الآن، ولكن تم تخصيص التصميم الداخلى بناءً على متطلبات المالك، ويبحثون عن مشترى يكون على استعداد لدفع مبلغ 350 مليون دولار تقريبا لإنجازه.