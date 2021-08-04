فيديو- بـ«قشر اللب».. إيمان حسن تروض السُكرى إلى لوحات فنية

جدة - نرمين السيد - إيمان حسن، فتاة عشرينية حاصلة على آداب فرنساوى مقيمة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، عرضت عملها الفنى على الزملاء ولكن قوبل ذلك بسخرية شديدة.

"إيه القرف ده؟!".. هكذا كانت الجملة التى ظلّت فى مخيلة إيمان بعدما عرضت أعمالها على الزملاء، ولكن بعد فترة عادت بقوة وتمكنت من التغلب على اليأس، ومن وجوه إسعاد يونس وعبدالحليم حافظ ومحمد صلاح وعصام الحضرى وأم كلثوم رسمت لوحات فنية نالت إعجاب الكثير.



"دوت الخليج" التقى بالفنانة التى سردت لنا تفاصيل رحلتها مع الرسم، وقالت إنها بدأت تتدخر مصروفها الشخصى لشراء الخامات الخاصة بالرسم ومنها الجلد والخشب، إذ تقوم بتقطيعهم بمقاسات مختلفة وتشكل لوحانها المميزة ومع مرور الوقت طورت الفتاة مشروعها وأفكارها لتواكب العالم.

وما بين 100 إلى 150 جنيهًا سعر اللوحه الواحدة، وبدأت إيمان أن تحول الأشياء المحببة لها إلى رسومات فنية، حتى فى أوقات فراغها فى المنزل، وتمكنت من تحويل القماش والورق فى المخلفات إلى لوحات فنية أيضا.



وتابعت: "فكرت فى إعادة التدوير وهى إنى أجمع القماش والورق اللى عندى فى البيت وأجمع أى حاجه قديمة بالنسبة لى أو بالنسبة لأهلى وأصحابى وأبدأ اطورها وأعمل منها لوحات".

شاركت إيمان بأول معرض فى الجامعة بـ20 لوحة وتكلفتهم كانت 100 جنيه، وبعدها شاركت فى معارض خارج الجامعة إذ اشتركت فى مهرجان الخيول التابع لمحافظة الشرقية.



واستكملت: "بدأت أقنع أسرتى إنى أسافر وأتحرك أكثر، لأن المبدأ كان مرفوضا لأنى بتعب من السفر، واشتركت فى معسكر بشرم الشيخ، وأيضا فى معسكر تابع لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وحصلت على المركز الثانى، ورسمت لايف فى اليوم العالمى للشباب خلال 10 دقايق، وفى الأول اللوحة كانت تستغرق 7 ساعات"، مضيفة: "كنت بفتح يوتيوب واتعلم الرسم من الأجانب، دلوقتى لوحاتى وصلت جامعه السويد وجامعه سويسرا".

وأكدت أن لأسرتها دورًا كبيرًا فى نجاحها، مشيرة إلى أن بدايتها كان بالرسم بألوان الدوكو، وجمع ورق النتيجة وتغليفه بالقماش، والرسم عليه بالنوى وبزر الخوخ وقشر اللب، ما نال إعجاب أسرتها الأمر الذى دفعها لاستكمال مشوارها.