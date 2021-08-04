صور- فى المناسبات.. فساتين تناسب القوام الكيرفى

جدة - نرمين السيد - وتحرص تلك الفتيات على البحث عن فساتين مناسبة حتى لا تبرز ملامح الجسم بشكل كبير سواء عن طريق اختيار تصميم ملائم لشكل الجسم أو عن طريق الخامة أو نوعية القماش المصنوع منها.

ولاختيار الفساتين المناسبة لصاحبات القوام الكيرفى، يجب أن لا يكون ضيقا على الجسم حتى لا يظهر بروز الجسم.

ويمكن لهؤلاء الاستعانة فى المناسبات بالتنانير المستقيمة، فهى تناسب أى جسم على اختلاف أشكاله، لدورها فى منح مرتديتها توازنا للقوام.

ولاكتمال إطلالة صاحبات القوام الكيرفى خلال الحفلات والمناسبات، يجب ارتداء الأحذية ذات كعب عالى سواء مفتوحة من الأمام أم لا، مع تجنب الحذاء ذى الشرائط علي منطقة الكاحل لأنه يوحى بأن طولك أقصر.