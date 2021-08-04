الشهر الجارى.. مسبار الشمس ومركبة عطارد فى رحلة فوق كوكب الزهرة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن الوكالة أن "Solar Orbiter و BepiColombo سيدخلان التاريخ فى مجال استكشاف الفضاء، بمرورهما فوق كوكب الزهرة فى الـ 9 والـ 10 من أغسطس الجارى، هذه المناورة فى مجال جاذبية الزهرة ضرورية لتوجيههما نحو كوكب عطارد فيما بعد".

وأضاف البيان أنه سيوفر تحليق المركبين فوق الزهرة فرصة فريدة لدراسة بيئة هذا الكوكب ورصده من نقاط عدة فى نفس الوقت، وسيؤمن رصد مناطق يصعب استكشافها عادة خلال الرحلات المدارية التى تجريها المركبات الفضائية حوله، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وأشار البيان إلى أن Solar Orbiter الذى طور بالتعاون ما بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا من المفترض أن يمر فوق الزهرة فى 9 أغسطس الجارى بتمام الساعة 6:42 بتوقيت باريس، وسيحلق لمسافة 7.995 كلم فوق سطح الكوكب.

أما مركبة BepiColombo التى طورتها وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA) فمن المفترض أن تبدأ رحلتها فوق الكوكب المذكور فى 10 أغسطس الجارى، تمام الساعة 15:48 بتوقيت باريس، لتقطع فوقه مسافة 550 كيلومترا.