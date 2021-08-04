«واتساب» يطلق ميزة جديدة لمستخدمى التطبيق

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدم حذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة بمجرد أن يفتحها مستلم الرسالة.
وعند إرسال صورة أو مقطع الفيديو، يمكن للراسل السماح بعرضه مرة واحدة فقط عبر النقر فوق الزر "1" الموجود على يسار زر الإرسال، وبمجرد أن يفتح المستلم الرسالة سيتم حذفها، وستعرض كصورة مخفية.
وكانت "واتساب" قد تحدثت عن ميزة تسمى انتهاء صلاحية الوسائط فى الفترة الماضية، والمعروفة باسم العرض مرة واحدة، حيث لا يمكن مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المرسلة باستخدام هذا الوضع إلا مرة واحدة وتختفى من الدردشة.
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