نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بشارع السودان وسيولة بالكبارى

جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه والقبلى والبحرى فيما عدا الإسكندرية التى تشهد زحاما بمحور أبو قير وسيدى جابر.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية فى الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، فيما عدا أعلى منطقة الكُنيسة والمنيب والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف صابر أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأعلن اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية، ولكن تشهد أيضا زحاما بشارع السودان وعند محطة مترو الجامعة.

وأكد صابر فتح طريق العلمين، مضيفًا أن محافظة القاهرة ترتفع فيها الكثافات عند كوبرى الحدائق وسكة الوايلى والزاوية، بالإضافة إلى كوبرى المطرية.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.