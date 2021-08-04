يملأ البطارية فى أقل من ساعة .. ريلمى تطلق أسرع شاحن لاسلكى

جدة - نرمين السيد - وتقول الشركة الصينية، إن هذا الشاحن هو الرئيس ضمن مجموعة جديدة من منتجاتها التى تعتمد على التكنولوجيا الجديدة "MagDart"، كما أنه يوفر طاقة أكبر من نظام MagSafe من شركة آبل لمجموعة هواتف آيفون 12.

يأتى شاحن MagDart بشكل مكعب ونظام تبريد للهواء لضمان تقديم تقديم أفضل أداء، كما أنه يحتوى على مروحة تحافظ على على برودة الشاحن والهاتف أثناء عملية الشحن.

وتؤكد الشركة أن هذا الشاكن بإمكانه ملء بطارية هاتف بسعة 4500 ميلى أمبير بنسبة تكاد تكون كاملة، فى أقل من ساعة.

وإلى جانب ما توفره ميزة الشحن اللاسلكى من راحة، فإنها توفر إمكانية وجود ملحقات دون منفذ، والتى أعلنت "ريلمى" أن لديها مجموعة من هذه الملحقات مثل: بنك الطاقة MagDart، وحافظة MagDart، ومحفظة MagDart لحفظ بطاقات الائتمان، ومصباح MagDart Beauty Light الحلقى .. ولم تصرح الشركة بأى معلومات حول تاريخ إصدار أى من هذه المنتجات أو سعرها.