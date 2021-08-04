بوينج تؤجل الإطلاق التجريبى لمهمة فضائية بسبب عطل فنى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة فى بيان أورده موقع "ذا فيرج" التقنى إلى أن العطل ظهر عقب عواصف رعدية أمس الإثنين، فى منطقة مركز كينيدى للفضاء، حيث لاحظ المهندسون أثناء الفحوصات الروتينية أن بعض الصمامات داخل نظام الدفع فى "Starliner" بدت فى غير مكانها.

ووفق لـ "ذا فيرج"، كان من المقرر إطلاق "ستارلاينر"، اليوم الثلاثاء، فى الواحدة وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة، فيما تقيِّم فرق بوينج ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الوضع؛ لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تقلع المهمة غدا الأربعاء فى الثانية عشر و57 دقيقة مساء بالتوقيت الشرقى للولايات المتحدة.

يذكر أن "ستارلاينر" هى مهمة تجريبية غير مأهولة، تهدف إلى وصول الكبسولة إلى محطة الفضاء العالمية والرسو عليها لمدة 10 أيام، ثم الرجوع مرة أخرى إلى الأرض.