جدة - نرمين السيد - وبذلك تكون نيويورك المدينة الأولى فى الولايات المتحدة التى تطبق شرط الشهادة الصحية.
وأوضح عمدة نيويورك فى تصريح للصحافيين بحسب "روسيا اليوم" : "إذا تلقيت اللقاح سيكون لديك المفتاح ويمكنك فتح الباب.. ولكن إذا لم يتم تطعيمك، فلن تتمكن للأسف من المشاركة فى العديد من الأنشطة".
وأكد بيل دى بلاسيو أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح أن هذا الإجراء سيسرى اعتبارا من 16 أغسطس، لكن الرقابة لتعزيزه ستبدأ فى 13 سبتمبر.
ومنذ أسبوعين يكثف عمدة نيويورك وحاكم الولاية أندرو كومو دعواتهما لتعزيز تلقيح الموظفين مع التوصية بوضع الكمامة فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور دلتا من فيروس كورونا.
وفى نيويورك التى يتجاوز عدد سكانها 8 ملايين نسمة، تلقى 71.8% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيويورك تمنع غير الملقحين من ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.