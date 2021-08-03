تسريب صورة لـ الساعة المنتظرة لـ سامسونج وجوجل

جدة - نرمين السيد - وتعمل الساعة الذكية الجديدة بنظام تشغيل "جوجل" الجديد المعروف بـ"Wear OS"، وتأتى بلونين هما الأسود والفضى، مع حواف دائرية ملساء لا تتخللها أى حواجز.
وتتطابق هذه الصورة التى نشرها موقع "فيرج" التقنى مع تلك التى نشرها المسرب المعروف إيفان بلاس فى يوليو الماضى، ولعل الأهم فى هذه الصورة أنها تعطى ملمحا عن نظام التشغيل الجديد للمرة الأولى على ساعة ذكية.
وكانت "سامسونج" و"جوجل" أعلنتا فى مايو الماضى، أنهما ستدمجان نظامى "Wear OS" و"Tizen"، بما يعد بتحسينات فى عمر البطارية وسرعة أكبر فى تحميل التطبيقات.
ومن المقرر أن تكشف "سامسونج " فى 11 من أغسطس الجارى، عن عدد من الأجهزة الذكية، بما فى ذلك تلك القابلة للطى.
وكانت الشركة كشفت فى مؤتمرها العام أغسطس الماضى، عن ساعات ذكية، مما يعنى أنه من المؤكد أن نشاهد الساعة الذكية الجديدة الأسبوع المقبل.
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