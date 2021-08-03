مايكروسوفت : الدخول إلى مقراتنا فى أمريكا سيتطلب إثبات تلقى تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، أن الدخول إلى مقراتها فى الولايات المتحدة سيتطلب إثباتا لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من سبتمبر المقبل.





وأشارت الشبكة، وفق ما أورده موقع (ذا فيرج) التقنى، إلى أن هذه المتطلبات تسرى على العاملين داخل الشركة والزائرين. وأضافت أنه وفقا لآراء خبراء الصحة والبيانات، فإن أقرب موعد للافتتاح الكامل لمواقع العمل فى الولايات المتحدة لن يكون قبل 4 أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن هناك مراجعات بصفة مستمرة للوضع، سيتم على أساسها تغيير المواعيد والسياسات.

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