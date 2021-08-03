أوباما يحتفل بعيد ميلاده الستين فى قصر تقترب قيمته من 12 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قام أوباما وزوجته ميشيل بشراء قصر "مارثا فينيارد" فى ديسمبر 2019، والذى يمتد على مساحة حوالى 30 فدانا.
وبحسب "سبوتنيك"، يضم القصر سبع غرف نوم وثمانية حمامات ومطبخ وغرفة معيشة مع طاولة بلياردو وغرفة اجتماعات وشرفة واسعة، ومسبح وطريق يؤدى إلى شاطئ خاص.
وقام أوباما بدعوة العديد من الضيوف البارزين، بمن فى ذلك المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، والممثل الأمريكى جورج كلونى، والمخرج ستيفن سبيلبرغ، كما تضم قائمة الضيوف الأصدقاء وأفرادا من العائلة والمساعدين السابقين.
فى وقت سابق، اعتذر الرئيس الأمريكى جو بايدن عن الحضور إلى حفلة ميلاد باراك أوباما، بسبب رحلة عمل مخطط لها إلى ولاية ديلاوير الأمريكية.
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