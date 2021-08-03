آية أشرف: «الأوفر سايز» موضة الصيف

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وقالت الفاشون بلوجر آية أشرف إن موضة "اللبس الواسع" الفضفاض أو الأوفر سايز Oversize مستمرة فى هذا الصيف بعد أن اكتسحت موضة شتاء 2021، وتتميز بأنها عملية ومناسبة لكل أشكال الأجسام وملائمة للمحجبات وغير المحجبات.
وأشارت آية أشرف إلى إن موضة الأوفر سايز لم تقتصر على البلوزة أو السويت شيرت الواسع فقط، بل انتشر ايضاً البنطلون الواسع الذى ظهر بقوة سواء كان طويل أو "برمودا"، حيث انتشر البنطلون الأوفر سايز بجميع ألوانه ونقشاته وأنواعه سواء الجينز أو قطيفة، مع إمكانية تنسيقه مع قميص أو سويت شيرت وجاكت جينز أوفر سايز.
وأضافت آية أشرف أن البلوزة الواسعة أو التيشيرت الأوفر سايز قطعة أنيقة من موضة الأوفر سايز فى صيف 2021، حيث من الممكن ارتداءه مع بنطلون ضيق.
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