الأرصاد: سيول بمرسى علم وحلايب .. وتحذير من ارتفاع منسوب النيل

جدة - نرمين السيد - قال خبراء الأرصاد الجوية، إن الهضبة الإثيوبية وإريتريا تشهد سقوط الأمطار بشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مع تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه بالنيل الأزرق وربما يصل لدرجة الفيضان، كما تسقط الأمطار على بعض المناطق من دولتى شمال وجنوب السودان وتكون غزيرة ورعدية.





وتقدم للفاصل المدارى باتجاه جنوب مصر بداية من مساء اليوم، ليبدأ فرص سقوط الأمطار على جنوب شرق مصر مثلث حلايب وشلاتين ثم تزداد تدريجيًا وتغطى أغلب جنوب مصر خلال الأيام المقبلة.

وفى نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تتعرض مناطق أقصى جنوب الجمهورية وجنوب البحر الأحمر لأمطار رعدية خصوصًا القريبة من السودان، نتيجة حالة من عدم الاستقرار ومع قرب المده تتضح قوتها ومدى تأثيرها.

ونعرض أماكن سقوط الأمطار والسيول على الأراضى المصرية، ونسبها بالتفصيل بناء على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بداية من غد الأربعاء 4 أغسطس، وحتى السبت 7 أغسطس:

الأربعاء 4 أغسطس

أمطار خفيفة إلى متوسطه رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه بمعدل 50 بالمائة تقريبًا.

الخميس 5 أغسطس

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة بمعدل 60 بالمائة.

الجمعه 6 أغسطس

تسقط أمطار خفيفة متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعه بمعدل 70 بالمائة.

السبت 7 أغسطس

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى السيول على حلايب و شلاتين ومرسى علم على فترات بمعدل 70 بالمائة.