الجامعة المصرية اليابانية تطلق دبلومة مهنية جديدة فى الأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى‏، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم، إطلاق الجامعة دبلومة مهنية جديدة فى الأمن السيبرانى لإعداد كوادر علمية مدربة على التصدى للهجمات السيبرانية وحل مشكلات الأمن السيبرانى.





أضاف رئيس الجامعة أن الدبلومة الجديدة تصقل خبرات الطلاب وتكسبهم المهارات العملية والمعرفة النظرية لتأمين أنظمة الحاسب وشبكات الكمبيوتر ومراكز البيانات والأنظمة الذكية والأنظمة الصناعية، بالإضافة إلى ذلك تؤهلهم لإجراء تقييم أمنى واختبار الاختراق واكتشاف التهديدات والهجمات السيبرانية. من جانبه أوضح الدكتور سمير أحمد الصغير مدير البرنامج والمتخصص فى الأمن السيبرانى وأمن المعلومات ‏أن نخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء العالميين تشارك فى التدريس بالدبلومة. وأضاف أنه سيتم تقديم الدبلوم المهنى للأمن السيبرانى فى قسم علوم وهندسة الكمبيوتر بالجامعة بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية الرائدة فى مجال الأمن السيبرانى. وأوضح، أن الشريك الصناعى سيشارك مع الجامعة فى تدريس الدورات التى يقدمها متخصصون بارزين فى الأمن السيبرانى وهو فن حماية الشبكات والأجهزة والبيانات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام الإجرامى لضمان السرية والنزاهة وتوافر المعلومات لمواجهة انتشار تهديد الهجمات الإلكترونية فى جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة.

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