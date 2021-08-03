صور.. ملابس صيفية للبرازيلية الجذابة «فرناندا موتا»

جدة - نرمين السيد - واهتمت بمختلف المواهب لها سواء المشاركة فى عروض الأزياء أو التمثيل، واشتهرت بظهورها فى بعض الأعمال منها هوى بور سولو عام 2001، ورائع تمامًا فى 2015.

ولدت عارضة الأزياء فرناندا موتا فى 29 مايو 1981 فى كامبوس دوس جويتاكاسيس بالبرازيل، وتم اكتشاف موتا على شاطئ جوارابارى، شمال ريو دى جانيرو فى سن 16 عامًا من خلال اكتشاف المواهب.

وظهرت على أغلفة العديد من المجلات حول العالم منها فوج وشانيل وجوتشى، كما احتلت مسبقا المرتبة الـ 19 فى قائمة أفضل 25 عارضة أزياء جذابة.