فى أيسلندا.. كيلو ريش البط بآلاف الدولارات

جدة - نرمين السيد - ويحرص هؤلاء على جمع ريش بط العيدر القطبى، والذى يباع الكيلو الواحد منه بآلاف الدولارات، وتُصنع منه أفضل الأغطية فى العالم.

وأشار تقرير جاء فى موقع "ديلى ميل" إلى اهتمام 400 مزار أيسلندى كل صيف بالبحث فى جوف صخرة، أو فى الرمال أو العشب الطويل للعثور على بضع حفنات من الريش الرمادى لهذا النوع من البط القطبى.

ويبدأ البط القطبى التعشيش منذ مايو فى تلك المنطقة ذات المناظر البحرية الرائعة والكثافة السكانية المنخفضة.

وأوضحت إرلا فريدريكسدوتير، رئيسة شركة كينج إيلدر، أهم الشركات المصدر لهذا الريش إلى البلاد، أنه عندما يكون هناك بيض، لا يتم أخذ سوى جزء من الزغب وعندما يغادر بط العيدر العش، يبدأون فى أخذ كل شىء.

ويترك بط العيدر القطبى، وهو من الطيور البحرية فى المناطق القطبية، وراءه كنزاً طبيعياً لمن ينشدون الدفء خلال الطقس البارد، ويصنع من ريش هذه الطيور نوع من الألياف الطبيعية يُعتبر من الأكثر دفئاً فى العالم ويتميز بخفته وقدرته الشديدة على العزل الحرارى فى نفس الوقت.

وتفصل أنثى هذه الطيور ذات الريش البنى الداكن المحاط بالأسود، الزغب عن صدرها لتفرش به عشها بهدف عزله أثناء فترة الحضانة، ويستلزم إنتاج كيلوجرام من الريش الاستعانة بحوالى 60 عشاً، كما أن صنع كل لحاف يتطلب ما بين 600 إلى 1600 جرام من هذا الريش تبعاً للنوعية المطلوبة.

ولا يتجاوز المحصول العالمى لهذا المنتج الفاخر للغاية 4 أطنان، 3 منها تأتى من أيسلندا التى تتصدر بفارق كبير قائمة البلدان المنتجة لهذا الريش أمام كندا ودول أخرى قريبة من القطب الشمالى.