صور.. «الفستان المفتوح والقميص الواسع» أبرز الأزياء فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتنتشر خلال صيف 2021 بعض صيحات الموضة التى تنال إعجاب الكثير من الفتيات منها الفساتين المفتوحة والقميص الواسع. وظهرت موضة الفساتين على شكل قمصان ذات ألوان زاهية مميزة منقوشة، وتمنح لمرتديتها المزيد من الراحة والأناقة خلال فصل الصيف. ويمكن الاستعانة بتلك الموضة فى مختلف الأماكن سواء فى الخروجات أو أماكن العمل، أو المناسبات البسيطة.

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