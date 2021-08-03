صباحك ومطرحك.. سبب ارتداء العروس للفستان الأبيض فى حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس فى صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090، إلى أن العروس كانت ترتدى أى لون فى حفل زفافها وليس الأبيض.

وأوضح أن السبب يرجع إلى ارتداء مارى ملكة اسكتلندا بدلة بيضاء فى زواجها الأول من فرانسس دوفن ملك فرنسا عام 1559، لأنه اللون المفضل لديها.

وتابع يونس: لم يصبح اللون الأبيض خيارا اجتماعيا حتى عام 1840، ولكن بعد زواج الملكة فكتوريا من ألبرت، التى اختارت اللون الأبيض لكى تظهر التطريزات التى تملكها، وبعد نشر لوحة زفافها وهى ترتدى هذه البدلة بدأ الكثير من السيدات تختار اللون الأبيض اقتداء بها.