Galaxy S22.. سامسونج تحدث طفرة فى عالم الهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - وستصدر سامسونج هواتفها الرائدة "Galaxy S22" بكاميرات فائقة الدقة، وفقًا لموقع PhoneArena. وتطرح الشركة هواتف "Galaxy S22" بمستشعر رئيسى بدقة 200 ميجا بيكسل مع مستشعر جديد من نوع RGBW بدقة 50 ميجا بيكسل وتكون وقتها هى الشركة الأولى التى تطلق كاميرا بهذه الدقة. ولتصنيع كاميرات هواتف "Galaxy S22" تتعاون شركة سامسونج مع شركة البصريات اليابانية أوليمبوس، كما ستحتفظ بمستشعر 108 ميجابكسل، حيث ستكون الهواتف خماسية الكاميرات. كما تأتى تلك الهواتف بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصة أما هاتف + Galaxy S22 سيأتي بشاشة 6.6 بوصة أما هاتف Galaxy S22 Ultra فسيأتى بشاشة 6.8 بوصة. وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج على شاشة من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالى قدره 120 هرتز فى الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

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