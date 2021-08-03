جدة - نرمين السيد - ووفقا ذكرت شبكة "سى. إن. بى. سى" الأمريكية، يسمى المعالج الجديد Google Tensor، والذي سيعمل على تشغيل هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro الجديدة هذا الخريف. وتعد تلك الخطوة مثالا على إقدام شركات التكنولوجيا العملاقة بصناعة المعالجات الخاصة بها بدلا من الاعتماد على صانع شرائح تقليدى مثل كوالكوم Qualcomm أو إنتل Intel. وقال رئيس وحدة الأجهزة فى "جوجل" "ريك أوسترلوه" فى تصريحات "أعتقد أن الرقائق الجديدة والمصممة لزيادة مزايا البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى يمكن أن تساعد فى الحصول على مستخدمين جدد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جوجل» تخطط لصنع معالجات هواتفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.