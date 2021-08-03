واتساب يقدم 6 حلول لـ تعثر تنزيل الصور والفيديوهات

جدة - نرمين السيد - وللتغلب على تلك المشاكل، قدم مركز المساعدة بتطبيق واتساب مجموعة من الخطوات المبدئية تتمثل فيما يلى:

التحقق من الاتصال بـ الإنترنت

يجب التأكد من أن من اتصال الهاتف بشبكة الإنترنت نشطة وإشارتها قوية، وذلك من خلال فتح أى موقع إلكترونى على الهاتف، كما يجب التأكد من عدم وضع أى قيود على استخدام البيانات الخلوية.

ضبط الوقت والتاريخ

على المستخدم التأكد مما إذا كان الوقت والتاريخ مضبوطين بشكل صحيح أم لا، وذلك لأن عدم تعيين كل منهما بشكل صحيح، يحول دون الاتصال بخوادم "واتساب" لتحميل الوسائط.

مساحة غير كافية فى بطاقة التخزين

يعد عدم كفاية المساحة المتوفرة بـ بطاقة الذاكرة، أحد أسباب وجود مشاكل فى تحميل الصور والفيديوهات، وفى حالة استمرار المشكلة رغم توفر مساحة كافية، ينصح بحذف بيانات واتساب من البطاقة.

تلف بطاقة SD

إذا كانت بطاقة SD لتخزين البيانات الخاصة بالهاتف تالفة، فلن يتمكن المستخدم من تنزيل الوسائط، ويكمن حل تلك المشكلة فى إعادة تهيئة البطاقة أو شراء أخرى جديدة.

نمط القراءة فقط

قد يكون المستخدم لم يمنح "واتساب" الإذن بتخزين ملفات الوسائط، وللتأكد من ذلك يجب الانتقال إلى الإعدادات، واختيار التطبيقات، ثم إدارة التطبيقات وبعدها الضغط على "واتساب" ثم إزالة تفعيل نمط القراءة فقط بإتاحة أذونات التطبيق.

تحديث التطبيق

إذا لم يكن لدى المستخدم آخر نسخة من واتساب، فمن الممكن أن يتسبب ذلك فى تعثر تنزيل الصور والفيديوهات وملفات الصوت، وللتحديث بشكل يدوى يجب التوجه إلى متجر جوجل بلاى، أو آب ستور، والبحث عن واتساب، وتثبيت آخر تحديث للتطبيق.