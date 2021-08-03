أحمد يونس يتصدر تويتر: صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على احتلاله التريند الأول: "صباحك ومطرحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالا.. صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "أحمد يونس فوق"، "وكعادة الصبحاوية #صباحك_ومطرحك_مع_يونس الترند الأول في مصر على تويتر حالا"، "مكاننا ومطرحنا".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.