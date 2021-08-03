نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى أكتوبر و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، والطرق المؤدية إليهما.

ووفقا لصابر، تعمل الحركة المرورية فى الطرق الدائرية بشكل جيد، فيما عدا أعلى منطقة الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكُنيسة والمنيب.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار صابر إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأعلن اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وقال صابر، إن محافظة الجيزة ترتفع الكثافة بها عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من أعلى كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ونصح بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، بالإضافة إلى كوبرى الجيزة المعدنى ويمكن استخدام محور فيصل.

وأوضح صابر، أن هناك مصادمة بكوبرى أكتوبر للقادمين من الجيزة إلى منطقة الضرب، وتشهد محافظة القاهرة زحاما عند كوبرى الحدائق للمتجه إلى مدينة نصر، ونصح باستخدام كوبرى سرايا القبة، وكذلك الأمر أيضا عند كوبرى السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون إلى للقلعة.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.