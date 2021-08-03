فيديو.. عرض مسرحى حضره 4 أشخاص يتسبب فى موجة تفشى جديدة لكورونا فى الصين

وأشار تقرير مصور لقناة "الغد"، أنه تم فحص ما يقرب من 9 ملايين شخص ، مع فرض حجر صحى لسكان مدينة تشجياجيه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.
هذه الموجة سببها عرض مسرحى فى تشانجياجيه بمقاطعة هونان حضره 4 أشخاص مصابين دون أعراض ونقلوا العدوى فى أكثر من 20 مدينة ما دفع السلطات لقطع جميع خطوط النقل العام بين تشانجياجيه وبكين، كما تعد الأشرس منذ شهور طويلة كانت تتباهى فيها الصين بإحكام السيطرة على تفشى الوباء.
وقالت الصين، إنها أعطت ما يقرب 1.65 مليار شخص جرعات اللقاح، وأكد المركز الصينى الصينى لضبط الأمراض والوقاية منها أن اللقاح له أثر وقائى ضد كورونا والمتحور دلتا.
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