فيديو.. عرض مسرحى حضره 4 أشخاص يتسبب فى موجة تفشى جديدة لكورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - فرضت الصين إجراءات الإغلاق على ملايين السكان فى محاولة منها لاحتواء أكبر تفشى لفيروس كورونا فى البلاد منذ شهر، بعد وصول متحور "دلتا" سريع الانتشار إلى أكثر من 20 مدينة و12 مقاطعة صينية.





وأشار تقرير مصور لقناة "الغد"، أنه تم فحص ما يقرب من 9 ملايين شخص ، مع فرض حجر صحى لسكان مدينة تشجياجيه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

هذه الموجة سببها عرض مسرحى فى تشانجياجيه بمقاطعة هونان حضره 4 أشخاص مصابين دون أعراض ونقلوا العدوى فى أكثر من 20 مدينة ما دفع السلطات لقطع جميع خطوط النقل العام بين تشانجياجيه وبكين، كما تعد الأشرس منذ شهور طويلة كانت تتباهى فيها الصين بإحكام السيطرة على تفشى الوباء.

وقالت الصين، إنها أعطت ما يقرب 1.65 مليار شخص جرعات اللقاح، وأكد المركز الصينى الصينى لضبط الأمراض والوقاية منها أن اللقاح له أثر وقائى ضد كورونا والمتحور دلتا.