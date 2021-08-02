بريطانيا تجرى تعديلات على تطبيقها الرسمى الخاص بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة البريطانية، بحسب "سبوتنيك"، أن من أبرز تعديلات التطبيق هو مطالبة عدد أقل ممن خالطوا أشخاص ثبت إصابتهم بمرض (كوفيد-19) لكن لا تظهر عليهم أعراض بأن يعزلوا أنفسهم.

كما تشمل التغييرات الجديدة على التطبيق التابع لخدمة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) أن أى شخص تبين إصابته بكورونا لكن دون أعراض، سيقوم التطبيق بالبحث عن جهات الاتصال التى خالطته قبل يومين فقط من إيجابية مسحته، وذلك بدلًا من البحث فى السابق عن جهات الاتصال الخاصة بالشخص المصاب فى الأيام الخمسة السابقة لإجراء اختباره.

وفيما ذكرت وزارة الصحة البريطانية، أن التعديلات الجديدة ستقلل من عدد الإشعارات التى يرسلها التطبيق، فإنها لن تقلل من حساسيته وسيظل يلتقط نفس العدد من جهات الاتصال عالية الخطورة.