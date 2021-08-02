فى خطوات بسيطة.. طريقة تحضير صينية السمك بالبطاطس فى الفرن

جدة - نرمين السيد - ولتحضير صينية السمك بالبطاطس فى الفرن، بالتتبيلة الشهية اللذيذة، نحتاج إلى: -4 شرائح من الفيليه. -ربع كوب من عصير الليمون. -ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم الناعم. -ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من بهار السمك. -نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. -2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة. -5 فصوص من الثوم المفروم. -4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. -2 حبة بطاطس مقطعة دوائر متوسطة. -ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير: يتبل السمك بالملح والفلفل والكمون، وتخلط الكزبرة والثوم والبقدونس وبهارات السمك والزيت وعصير اللمون، وتوضع قطع السمك فى التتبيلة. ثم توزع الزبدة فى طبق الفرن وترتب البطاطس وتتبل بالملح والفلفل، ويوضع السمك المتبل فوق البطاطس وتغطى الصينية بورق الأولمنيوم وتدخل الفرن على حرارة 140، ولفترة 40 دقيقة حتى تنضج مع البطاطس.

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