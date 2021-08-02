تحديث جديد بتليجرام يتيح مشاهدة ألف شخص لمكالمات الفيديو الجماعية

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع ذا فيرج التقنى، إلى أن عدد المتحدثين فى المكالمات الجماعية سيظل 30 شخصا فقط، إلا أن التحديث الجديد يمكن المستخدمين من مشاركة جماهيرية أوسع لفعالياتهم.

وأضاف الموقع التقنى، أن التحديثات تتضمن كذلك جودة أعلى لرسائل الفيديو، وإمكانية تسجيل رسائل الفيديو دون إلغاء الصوت الصادر من الوسائط التى يتم تشغيلها على الجهاز.