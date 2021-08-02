جدة - نرمين السيد - وأشار موقع ذا فيرج التقنى، إلى أن عدد المتحدثين فى المكالمات الجماعية سيظل 30 شخصا فقط، إلا أن التحديث الجديد يمكن المستخدمين من مشاركة جماهيرية أوسع لفعالياتهم.
وأضاف الموقع التقنى، أن التحديثات تتضمن كذلك جودة أعلى لرسائل الفيديو، وإمكانية تسجيل رسائل الفيديو دون إلغاء الصوت الصادر من الوسائط التى يتم تشغيلها على الجهاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث جديد بتليجرام يتيح مشاهدة ألف شخص لمكالمات الفيديو الجماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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