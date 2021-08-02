فرصة حتى 27 سبتمبر.. جوجل تعاقب أصحاب هواتف أندرويد القديمة

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير صحفية جاءت فى موقع "إنجادجيت" أن جوجل قررت تعطيل خاصية الدخول إلى كل تطبيقاتها على هواتف "أندرويد" القديمة فى أواخر سبتمبر المقبل.

وطالبت جوجل من أصحاب هواتف أندرويد القديمة، بضرورة تحديث نظام تشغيلهم إلى "أندرويد 3.0" وما هو أحدث حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى كافة تطبيقات "أندرويد".

ويتم تنفيذ ذلك القرار على كل تطبيقات أندرويد منها "Gmail" وخرائط جوجل ويوتيوب ومتجر جوجل بلاى وغيرها.

ولجأت جوجل إلى ذلك القرار لأجل حماية خصوصية حسابات المستخدمين، دون أن يؤثر على الاستخدام اليومى للهواتف، ولكن سيكون من دون إمكانية تسجيل الدخول على تطبيقات "أندرويد" الشهيرة.