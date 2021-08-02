جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير صحفية جاءت فى موقع "إنجادجيت" أن جوجل قررت تعطيل خاصية الدخول إلى كل تطبيقاتها على هواتف "أندرويد" القديمة فى أواخر سبتمبر المقبل.
وطالبت جوجل من أصحاب هواتف أندرويد القديمة، بضرورة تحديث نظام تشغيلهم إلى "أندرويد 3.0" وما هو أحدث حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى كافة تطبيقات "أندرويد".
ويتم تنفيذ ذلك القرار على كل تطبيقات أندرويد منها "Gmail" وخرائط جوجل ويوتيوب ومتجر جوجل بلاى وغيرها.
ولجأت جوجل إلى ذلك القرار لأجل حماية خصوصية حسابات المستخدمين، دون أن يؤثر على الاستخدام اليومى للهواتف، ولكن سيكون من دون إمكانية تسجيل الدخول على تطبيقات "أندرويد" الشهيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة حتى 27 سبتمبر.. جوجل تعاقب أصحاب هواتف أندرويد القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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