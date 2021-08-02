بـ 200 دولار.. مطعم يدخل موسوعة جينيس بسبب سعر طبق البطاطس المقلية

جدة - نرمين السيد - ويقدم المطعم طبق به ثلاثة حبات من البطاطس الطازجة المغمسة بدهن الإوز الفرنسى، ويتم تقديم ذلك بعد إضافة مشروب "جيه لو بلان" النفيس وشرائح الكمأة الإيطالية الفاخرة وغبار الذهب من عيار 23 قيراط.

ولم ينتهى الطبق على ذلك بل يضع الطهاة رشة من ملح الكمأة والتقديم على طبق من الكريستال للمسة مضافة من الفخامة، وفقا لما جاء فى "البيان".

ويعد الكاتشاب ليس جزءاً من الطبق حيث يصحب الشرائح صلصة المورناى المحضرة من الكريما الكثيفة وزبدة الكمأة السوداء والراكليتى السويسرى بجبن الجرويير.

ويبلغ سعر طبق البطاطس المقلية 200 دولار، ويعتبر هو الأغلى فى العالم بسبب الوصفات المميزة له.