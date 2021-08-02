صور.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية فى الواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية فى قريتى منديشة والقصعات بالواحات البحرية، ضمن مبادرتى بالهنا والشفا ودكان الفرحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق فى المناطق النائية والحدودية.





وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قافلة الواحات البحرية تتضمن 5 أطنان دواجن، و12 طنا مواد غذائية جافة، و20 طنا عصائر ومعلبات، بالإضافة إلى 19 ألف قطعة ملابس جديدة، سيتم توزيعها على 1000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عبدالفتاح، فى بيان له، أن كل أسرة ستحصل على 5 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية، وكرتونة ملابس تتضمن 19 قطعة.

وأكد أن هذه القوافل تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى، لافتًا إلى أن قافلة الواحات البحرية يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة GLC وشركة دانون مصر، بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وبنك الكساء المصرى.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن سلسلة من القوافل سيطلقها الصندوق لصالح الأسر الأولى بالرعاية فى عدة مناطق خلال شهر أغسطس الجارى ومنها مدينة الطور، وسيدى برانى.

وتعتبر مبادرتى بالهنا والشفا ودكان الفرحة إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذى ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

من جانبه، قال هيثم صادق مدير عام شركة دانون مصر، أن الشركة تشارك بأكثر من 265 ألف عبوة من منتجات دانون ودانيت ودناو فى قوافل صندوق تحيا مصر لتوفير منتجات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية هذه القوافل فى دعم الأسر المحتاجة ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، وهو ما يتماشى مع المسؤولية المجتمعية للشركة الرامية إلى دعم النظام الغذائى للأسر الفقيرة.

أضاف صادق أن جهود الشركة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية لا يقتصر على توفير مواد غذائية، ولكن يمتد إلى توفير فرص عمل خاصة للمرأة المعيلة، إذ نجحت الشركة فى توفير 133 فرصة عمل فى محافظة بنى سويف وحدها بجانب تمكين أكثر من 8.500 من صغار المزارعين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف امرأة فى أعمال جمع الحليب من 13 مركز لدانون فى عدة محافظات بالجمهورية وهو ما يسهم كذلك فى ضمان الحصول على أفضل نوعيات وجودة حليب، مع ضمان نظام بيئى صحى ومستدام حول سلسلة التوريد، بالإضافة لجهود دانون فى مشروع العمدة الذى يعمل على تحسين الحياة فى المجتمعات الريفية فى مصر عن طريق دعم رواد الأعمال بمبلغ مالى لشراء شاحنات مجهزة لتوزيع منتجات ألبان شركة دانون.. إذ يعمل المشروع على توفير فرص عمل لأكثر من 270 موزعًا صغيرًا لتخدم اكثر من 33 ألف عميل.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.