بالذكاء الاصطناعى.. باحثون يبتكرون منظومة جديدة لتحقيق التباعد الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وتوصل الباحثون إلى منظومة للذكاء الاصطناعى ودمجها فى برامج مراقبة مقاطع الفيديو لرصد مخالفات التباعد الاجتماعى فى الأماكن العامة دون انتهاك الخصوصية، وفقا لموقع "تيك إكسبلور".

وأشارت الباحثة ديان توندرونجورو من كلية إدارة الأعمال فى جامعة جريفيث الأسترالية، إلى أن الهدف هو بناء منظومة قادرة على تحليل مقاطع الفيديو والتعرف بشكل آلى على مخالفات التباعد الاجتماعى وإبلاغها للعاملين فى المطار.

وتم اختبار تلك المنظومة فى مطار جولد كوست الأسترالى، وتم استخدام 3 كاميرات تغطى منطقة المطاعم وصالة الانتظار ومكان فحص الحقائب بالمطار، وتم توظيف شخصين لمقارنة مقاطع الفيديو التى يتم تسجيلها ونتائج التحليل التى تتوصل إليها المنظومة بشأن المخالفات، لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يتم تمييزهم باللون الأحمر من خلال المنظومة قد ارتكبوا بالفعل مخالفات تتعلق بالتباعد الاجتماعى.

وأكدت توندرونجورو أن المنظومة الجديدة مرنة على نحو يسمح للعنصر البشرى بمتابعة النتائج التى تتوصل إليها للحد من أى أخطاء، مضيفة أنه من الممكن فى المستقبل إدخال تحسينات على عمل هذه المنظومة بحيث يمكن استخدامها فى أغراض أخرى تتعلق بأعمال المراقبة فى الأماكن العامة.