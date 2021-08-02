صور- القبعة القش تتصدر الموضة على الشوطئ فى صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - وتستعين الكثير من الفتيات بالقبعة القش لكونها تساهم فى حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وتمنحهم أناقة على شاطئ البحر، وفقا لمجلة "Elle".
وتأتى القبعة القش بتصميمات مختلفة، حتى تمنح لمسة منفردة على المظهر، وأتي القبعة بحجم ضخم أو تتألق بتصميم على شكل الجرس أو تزدان بشريط جلدى أو منديل ذى مطبوعات ملونة أو تشتمل على حافة غير متماثلة أو مزدانة بالأهداب.
ولا يقتصر ارتداء القبعة القش فى الرحلات الشاطئية فقط بل يمكن ارتدائها خلال الأنشطة اليومية، حيث يمكن تنسيقها مع الفساتين الماكسى والتنانير الانسيابية، كما يمكن تنسيقها مع جينز ذى قصة ضيقة وقميص رجالى بقصة واسعة.
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