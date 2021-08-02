13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة بالعالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بحسب موقع " إلدورادو ويزر" المتخصص فى الطقس، أن درجة الحرارة اقتربت فى 13 مدينة عربية اليوم الإثنين، من 50 درجة مئوية، حيث حلت الكويت بـ 8 مدن بين ترتيب 15 مدينة هى الأعلى فى العالم، فيما جاءت العراق فى المركز الثانى بأربع مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.

وسجلت درجات الحرارة فى الجهراء (الكويت) 49.9 درجة، ومطار الملك فهد بالدمام (السعودية) 49.8 درجة، والصليبية (الكويت) 49.8 درجة، وكوليناس دو توكانتينز (البرازيل) 49.7 درجة، والبصرة (العراق) 49 درجة، ومطربة (الكويت) 48.9 درجة، والعبدلى (الكويت) 48.6 درجة، ومطار الكويت الدولى (الكويت) 48.6 درجة، والوفرة (الكويت) 48.5 درجة، ومطار البصرة الدولى (العراق) 48.5 درجة، وخانقين (العراق) 48.5 درجة، وعبادان (إيران) 48.4 درجة، والنواصيب (الكويت) 48.4 درجة، وبدرة (العراق) 48.2 درجة، ومنطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 48.2 درجة".