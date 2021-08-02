صور- أزياء ملكة جمال الفلبين كاتريونا جراى

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف بموهبتها فى عرض الأزياء فقط بل دخلت عالم التمثيل والغناء وتقديم البرامج. وشاركت كاتريونا فى مسابقات ملكات الجمال، وفازت بلقب ملكة جمال الفلبين لسنة 2018، ثم فازت بلقب ملكة جمال الكون لسنة 2018، وكانت رابع فلبينية تتوج باللقب. ولدت كاتريونا جراى فى 6 يناير 1994 فى كيرنز بأستراليا، وهى فتاة تجمع بين الجنسيتين الأسترالية والفلبينية، ,نشأت فى أسرة من أب أسترالى اسكتلندى وأم فلبينية. ونالت شهرة واسعة فى مجالها بعد الفوز بإعجاب متابعيها لصورها التى تشاركها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لجمال ملامحها وأناقة أزيائها.

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