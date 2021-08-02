سعر سماعات «Galaxy Buds 2» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى موعد طرح سماعات "Galaxy Buds 2" الجديدة، وهو 11 أغسطس المقبل، والتى تأتى بعدد من الألوان المختلفة والتصميمات المميزة.

ويبلع سعر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 اللاسلكية حوالى 172 يورو أى ما يعادل حوالى 3200 جنيه مصرى .

وتتميز تلك السماعات بقدرتها على إلغاء ضع الضوضاء النشط مع خاصية الصوت المحيط و المكانى، مع إمكانية قراءة الإشعارات بصوت عالى أو معادل لصوت الهاتف.

ويتوفر بـ "Galaxy Buds 2" بطارية كبيرة تبلغ حوالى 500 ميللى أمبير فى الساعة، كما ستدعم بلوتوث Bluetooth 5.1، ومنفذ شحن من نوع USB-C، بالإضافة إلى تقييم مقاومة الماء والصدأ IPX2.