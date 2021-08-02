هاشتاج «من 7 الصبح مع يونس» يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عن تصدره تويتر، وعلق: "من 7الصبح مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالا.. صحصح وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا قائلا: "أفضل توقيت"، "ابدأ يومك مع يونس"، "من مميزات صباحك ومطرحك إن يونس بيعمل كل ساعة منه بمود مختلف وكل مود أعظم من التانى".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.