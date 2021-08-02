صور- أزياء منتشرة فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وينتشر خلال صيف 2021 تصميمات مستوحاة من فترة السبعينات أو الثمانينات، وهناك أبرز صيحات موضة الصيف، منها: -البناطيل الواسعة: اتجهت بعض بيوت الأزياء إلى تصميم ملابس مستوحاة من السبعينيات والتسعينيات، مثل السراويل الواسعة والكروشيه ذات الألوان الدافئة وأخرى المبهجة . -فساتين طويلة: تنتشر خلال فصل الصيف الفساتين الطويلة ذات النقوش الوردية، والتى تناسب أجواء فصلى الربيع والصيف. -البدلة ذات القطعتين: تعتبر أحدث اتجاهات فصل الصيف لهذا العام، البدلة من قطعتين كلاسيكية وفستان قصير من قماش الدانتيل.

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