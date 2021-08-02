لمحبى الكواكب.. اليوم موعد اقتراب زحل إلى أقرب نقطة من الأرض

جدة - نرمين السيد - وستتحرك الأرض خلال تلك الظاهرة الفلكية السنوية بين زحل والشمس، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشار العالم فى الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، روبرت ماس، إلى أن زحل سيكون سهل الرصد، لكونه سيظهر فى فراغ نسبى من السماء.
وأوضح ماس أن زحل سيبدو كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوء ثابتا بدلا من الوميض، سيتألق زحل كونه أكثر إشراقا من الغالبية العظمى للنجوم فى السماء.
وكشف ماس أن زحل سيكون أبعد كوكب يمكنك رؤيته بالعين المجردة، كما أنه يمكن مشاهدة حلقات الكوكب عبر التلسكوبات حتى وإن كانت صغيرة.
جدير بالذكر أن زحل يبعد عن الشمس تسعة أضعاف بعده عن الأرض، و1.2 مليار كيلومتر منا عند أقرب نقطة له.
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