صحيفة بريطانية : على العالم الآن التكيف مع التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضافت "ذا جارديان" أن حتى العمل بجد على الحد من انبعاث الكربون سيظل الوضع الحالى الذى يوفر لنا عالمًا أكثر دفئًا مما لدينا اليوم، مليء بالمزيد من الأحداث التى تفتح أعيننا والكوارث الأكثر تخريبًا من هذا النوع، ونتعلم هذا الصيف، أنه حتى الأغنى والأفضل مناخًا - والبلدان الواعية للتغيير غير مستعدة لهذه التغييرات.

وتابعت: "هذا ما قصده صديق خان، عمدة لندن، عندما كتب، مع غمر العاصمة بالمياه، أن المدينة أصبحت الآن على خط المواجهة فى حالة الطوارئ المناخية وهذا هو الدرس الرئيسى فى التقرير السنوى لمكتب الأرصاد الجوية عن حالة المناخ فى المملكة المتحدة".

ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن الطقس البريطانى المعتدل كان بالفعل من بقايا حقبة ماضية. كما أعلنت المجموعة الاستشارية لأزمة المناخ، بقيادة السير ديفيد كينج، مؤخرًا أن مستويات غازات الاحتباس الحرارى كانت بالفعل مرتفعة للغاية.. وقال كينج "لا يوجد مكان آمن".

ووفقًا لـ"ذا جارديان" فإن العناوين الرئيسية صحيحة بالطبع، لكن فى مناشداتها للذعر المناخي، فإنها تتجاهل أيضًا الاختلافات الهائلة فى قدرات دول العالم على الاستجابة لما هو قادم من تغيير. وهذا هو السبب الذى ربما كان الأكثر فظاعة لظواهر الطقس القاسية هذا الصيف، حتى أكثر من القبة الحرارية فى المحيط الهادئ، هى الفيضانات المدمرة فى إحدى مقاطعات الصين.

وقالت الصحيفة: بالفعل، الكوكب أكثر سخون عند 1.2 درجة مئوية أو 1.3 درجة مئوية فقط من الاحترار على مستويات ما قبل الصناعة - مما كان عليه فى أى وقت مضى فى الامتداد الطويل للحضارة البشرية. كل ما عرفناه من أى وقت مضى - تاريخنا، وزراعتنا، وثقافتنا، وسياستنا، وجغرافيتنا- هو نتيجة الظروف المناخية التى تركناها وراءنا بالفعل. يبدو الأمر كما لو أننا هبطنا على كوكب مختلف، بمناخ مختلف، ونحاول الآن تحديد جوانب الحضارات التى جلبناها معنا والتى يمكنها البقاء على قيد الحياة وما يجب إعادة تشكيله أو التخلص منه.

لسوء الحظ، والكلام للصحيفة، فإنه حتى هذه اللحظة، بينما انخفض معدل الوفيات من الكوارث الطبيعية بشكل كبير على مدى المائة عام الماضية، كانت عوائد التكيف مع تأثيرات المناخ، على وجه الخصوص، متقطعة. يشير المؤيدون إلى أنظمة إدارة الفيضانات المذهلة فى هولندا، لكن السدود البالغة 14 مليار دولار التى تم بناؤها فى نيو أورليانز منذ إعصار كاترينا فى عام 2005 لا تحمى اليوم من الفئة الخامسة من الأعاصير. ستنمو التحديات، فى بعض الحالات بشكل كبير، ولكن مخطط التكيف موجود ليراه الجميع، صورة سلبية لجميع التأثيرات التى أخبرنا العلماء أن نتوقعها حتى فى غضون العقود القليلة القادمة: ارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى البحر، حرائق الغابات وفيضانات الأنهار، التدهور الزراعي، الركود الاقتصادي، أزمات الهجرة، الصراع وانهيار الدول.

وأظهر الانخفاض فى الوفيات أثناء موجات الحر فى أجزاء من أوروبا أن هناك بعض الاستجابات المحتملة لهذه المشكلة. وهى تشمل تكييف الهواء ومراكز التبريد العامة على نطاق أوسع؛ تحسين الاتصالات العامة وحملات شرب المياه؛ وإعادة صياغة عناصر البنية التحتية الحضرية، مثل الأسفلت والأسطح السوداء، التى تزيد من خطورة زيادة درجات الحرارة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح أيضًا فى الأجزاء الأكثر فقرًا من العالم، بمجرد أن تصبح الحرارة الشديدة يومية وليست موسمية. لا يمكن نقل الأراضى الزراعية كثيرًا، ولكن يمكن تعديل المحاصيل وراثيًا لتزدهر فى العالم الجديد، مع تحول الأطعمة المعدلة وراثيًا إلى بقايا حقبة سابقة من الوفرة النسبية أو رفاهية للأثرياء أو كليهما.