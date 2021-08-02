عروس تفرض رسوم على المعازيم

جدة - نرمين السيد - وتعرضت العروس لحملة من الانتقادات بعد اعترافها بفرضها رسوم على الضيوف لحضور حفل زفافها مع رفع القيمة بالنسبة للعزاب.

وحددت العروس، قيمة رسوم الحضور بـ 65 دولارًا للزوجين، و 45 دولارًا فرديًا"، متسائلة : "هل أنا الوحيدة التى أتقاضى رسومًا على الضيوف للحضور إلى حفل زفافها.

وتسبب سؤالها فى غضب المتابعين وتم وصفها بأنها "مبتذلة" لفرضها رسوماً على ضيوف حفل الزفاف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسخر منها، رواد "فيسبوك"، وقال أحدهم "هل يمكن لأي شخص شراء التذاكر؟"، في حين انتقد شخص آخر تصرف العروسة "أعتقد أن هذه العروس تهتم بالمال أكثر من اهتمامها بالزواج".