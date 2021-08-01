السعودية تستضيف الدورة الأولى للمزاد الدولى لمزارع إنتاج الصقور

جدة - نرمين السيد - تستضيف العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 5 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل الدورة الأولى للمزاد الدولى لمزارع إنتاج الصقور، بمشاركة مئات الصقور من مزارع إنتاج محلية وعالمية من 12 دولة هى السعودية، والإمارات، وفرنسا، وأمريكا، وروسيا، وبريطانيا وألمانيا، وإسبانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والنمسا، وبولندا.





وقال المتحدث الرسمى لنادى الصقور السعودى وليد الطويل، فى تصريح اليوم الأحد إن المزاد الدولى الذى ينظمه النادى يعد الأول من نوعه فى المنطقة إذ يوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية.

وأضاف أن الفعاليات ستشمل مزادًا يوميًا تنافسيًا للبيع المباشر لمئات الصقور، ويجمع مالكى مزارع الإنتاج المحلية والعالمية الرائدة وصاحبة الإنتاج الأفضل والصقارين وعشاق الصقور والمستثمرين فى هذا المجال من مختلف دول العالم، كما سيتم نقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعى والقنوات التلفزيونية الناقلة للحدث.

وأشار إلى أن المزاد الدولى يهدف إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين فى المملكة ودول المنطقة، وجذب أفضل التجارب العالمية فى مجال إنتاج الصقور للمملكة لتكون بدورها وجهة دولية لهذه المزارع، وفتح مجالات جديدة للاستثمار مع إيجاد فرص استثمارية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز هواية الصيد بالصقور محليًا بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأوضح أن الاستعدادات للمزاد الدولى لمزارع إنتاج الصقور تشمل توفير المكان المناسب لاستضافة الصقور وملَّاكها، وتهيئة الموقع المناسب داخل المزاد لاستقبال أصحاب مزارع الإنتاج والمزايدين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا التى أقرتها وزارة الصحة وتضمن سلامة الحضور والمنظمين.

ولفت إلى أن المزاد خصص موقعاً متكامل الخدمات بمقر نادى الصقور فى ملهم (شمال مدينة العاصمة الرياض) على مساحة 27 ألف متر مربع ، يضم ركنًا خاصًا بالشركات المقدمة للمنتجات البيطرية، والأدوات والمعدات والمستلزمات الخاصة بتربية الصقور وتدريبها، والتى تقدم خدماتها للصقارين كافة ويعد أكبر تجمع عالمى للصقور تحت سقف واحد.