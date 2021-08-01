20 ألفا دفعة المعتمرين الأولى بعد انقضاء موسم الحج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أنه سيجرى استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بدءاً من 10 أغسطس الحالى، وسيشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج للعام الحالى.





وستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، مبينة أن الحجز لأداء العمرة سيجرى من خلال تطبيق (اعتمرنا). ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن العمرة من خارج المملكة متاحة من الدول التى لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدنى السعودية، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا فى الفترات المقبلة.

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