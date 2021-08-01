يوتيوبر يدفع حياته ثمنًا لتصوير مشهد بجبال الألب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، سقط اليوتيوبر الدنماركى الشهير ألبرت ديرلوند (22 عاما) من أعلى منحدر صخرى مرتفع وفقد حياته عند محاولة تصوير مقطع فيديو لنشره فى قناته على "يوتيوب". ولقى الشاب حتفه بعد سقوطه من ارتفاع 656 قدما (أكثر من 199 مترا) خلال تصوير مقطع لقناته فى منطقة فال غاردينا على جبال الألب. وبحسب موقع "إنسايدر"، فقد أرسلت السلطات الإيطالية مروحية لإنقاذ الشاب لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى. وأكدت أسرة الشاب وفاته بعد أن طالبت بالخصوصية، وقالت أمه فى تصريحات لمحطة الأخبار الدنماركية "TV2": "نحن فى حزن كبير، لكنى أود أن يعرف جمهوره متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعى بوفاته".

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