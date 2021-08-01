مشاركة فى ابتكار روبوت يساعد مرضى الشلل النصفى: أول نموذج استمر لـ6 سنوات

جدة - نرمين السيد - ابتكر عدد من طلاب كلية الهندسة فى جامعة المنيا، روبوت يُعالج مرضى الشلل النصفى، وضمور العضلات، والمصابين، ويساعدهم على الحركة والمشى، ضمن مشروع تخرج تقدموا به وفازوا به فى مسابقة لأكاديمية البحث العلمى.





بداية صرحت سلفانا سامح، إحدى المشاركات فى الابتكار، إن الروبوت يعمل على تأهيل الأطراف السفلية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة فى السير نتيجة حادثة أو إصابة ملاعب، مؤكدة أن الجهاز يعمل على مساعدة هؤلاء الأشخاص على ممارسة أنشطتهم اليومية دون معاناة.

وأوضحت سامح، فى تصريح لها، أن المشروع كان من الصعب تنفيذه فى البداية نظرًا لأن أول نموذج له استمر لمدة 6 سنوات، إضافة إلى عدم توافر الإمكانيات أو الدراسات والخبرات الكافية.

وتابعت: "بشكر ربنا لأن إيده كانت معانا ديما، وأهلنا اللى ديما كانوا بيشجعونا".

وأضاف كل من جرجس فرج، وبيشوى عجيب، وأبانوب ناثان، طلاب كلية الهندسة المشاركين فى مشروع التخرج، إن الروبوت يساعد مرضى الشلل النصفى وضمور العضلات ومصابى الملاعب على الحركة، مؤكدين أن ما يشبهه فى دول أوروبا يصل سعره لنحو 100 ألف دولار.

وأوضح الطلاب، أن الجهاز يساعد هؤلاء المرضى فى مرحلة العلاج الطبيعى ويساعدهم على الحركة والمشى بمفردهم فقط، ليمارسوا أنشطتهم اليومية دون أى مشاكل أو معاناة، فضلا عن مساعدته مستخدمى الكراسى المتحركة.

وأوضح الطلاب، أن فريق مشروع التخرج يضم أيضا كل من "هالة مجدى، وإبرام عادل، وإبرام ميلاد"، وأن المشروع جاء تحت إشراف الدكتور أبو شيمة مصطفى السيد، والدكتور الصادق حسن نور الدين، ومحمد رضا عثمان على، والمهندس محمد دينارى، والمهندس ديفيد يسرى.

يذكر أن فريق المشروع يضم “سلڤانا سامح، وهالة مجدى، وإبرام عادل، وسيرجي سامي، وإبرام ميلاد وجرجس فرج، وبيشوى عجيب، وأبانوب ناثان”، وجاء تحت إشراف الدكتور أبوهشيمة مصطفى السيد، والدكتور الصادق حسن نور الدين، ومحمد رضا عثمان على، والمهندس محمد دينارى، والمهندس ديفيد يسرى.