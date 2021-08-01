دراسة: إرسال الرسائل يحسن الحالة المزاجية لكبار السن

جدة - نرمين السيد - توصلت دراسة طبية إلى أن سعى كبار السن للحفاظ على التواصل الاجتماعى مع محيطهم عن طريق إرسال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكترونى، يساهم على المدى القصير فى تحسين حالتهم المزاجية بشكل فعال، إذ ساعدت طرق الاتصال هذه على تقليل الشعور بالوحدة، والحالات المزاجية "السلبية" الناتجة عن العزلة الاجتماعية، إلا أنها لا توفر نفس مستوى الاتصال مثل الاتصال الشخصى وجها لوجه.





وأظهرت البيانات التى توصل إليها باحثون فى كلية الطب جامعة "نيويورك" إلى زيادة الوقت الذى يقضيه كبار السن فى المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو بحوالى 25% خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، كما ارتفع الوقت المستغرق فى التواصل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكترونى بنحو 30%. وقال الدكتور"تشاو يى وو" أستاذ علم الاجتماع فى جامعة نيويورك، إن كبار السن معرضون بشكل أكبر لخطر العزلة الاجتماعية خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه فى المراحل المبكرة من الوباء فى الولايات المتحدة، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتجنب كبار السن الاتصال بالآخرين قدر الإمكان للحد من تعرضهم لـ "كورونا". وأوضحت الدكتورة "كلير سيكستون" مديرة البرامج العلمية فى جامعة "نيويورك" أن العزلة تعد عاملا أساسيا يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية وخطر الإصابة بالخرف، مضيفة "ليس سرا أن الناس - وخاصة كبار السن والضعفاء - عانوا من مستويات عالية من العزلة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

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