الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر

جدة - نرمين السيد - ونصحت الهيئة، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخصوصًا أوقات الذروة، شرب كميات كبيرة من السوائل والعصائر وعدم الاعتماد على الإحساس بالظمأ من أجل الشرب، عدم تناول المشروبات التى تحتوى الكافيين أو السكر لأنها تؤدى إلى فقدان السوائل من الجسم، ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.
كما نصحت بارتداء القبعات والنظارات الشمسية وخصوصا الأشخاص العاملين فى القطاع الإنشائى أو الزراعة والذين تقتضى طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، الاستحمام بالماء البارد أكثر من مرة خلال اليوم، عدم ترك الأطفال داخل السيارات حتى لو لفترات قليلة، التقليل من استخدام الموقد والفرن فى المنازل للحفاظ على درجة حرارة منخفضة فى المنزل، تجنب الأنشطة عالية الطاقة فى الهواء الطلق والعمل بالخارج أثناء حرارة الظهيرة إن أمكن، استخدم كمامة من القماش لتسمح بمرور الهواء، مثل القطن بدلاً من البوليستر.
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